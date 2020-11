Napoli, terminate le visite mediche di Osimhen (Di mercoledì 18 novembre 2020) Sono da poco terminate le visite mediche di Victor Osimhen a Villa Stuart dopo lo stop con la Nazionale nigeriana per evidenziare l’infortunio subito in patria. L’attaccante del Napoli ha da poco lasciato la clinica dopo i controlli di rito e la risonanza magnetica oltre al tampone anti covid-19. La lussazione alla spalla lo costringerà a saltare il big match contro il Milan in programma domenica alle ore 20:45. Foto: twitter Napoli L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 18 novembre 2020) Sono da pocoledi Victora Villa Stuart dopo lo stop con la Nazionale nigeriana per evidenziare l’infortunio subito in patria. L’attaccante delha da poco lasciato la clinica dopo i controlli di rito e la risonanza magnetica oltre al tampone anti covid-19. La lussazione alla spalla lo costringerà a saltare il big match contro il Milan in programma domenica alle ore 20:45. Foto: twitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Non proprio il rientro dalla nazionale che aveva sperato Victor Osimhen, l'attaccante del Napoli infortunatosi al braccio con la maglia della Nigeria nello scorso weekend e oggi a Roma ...

“Senza bombole di ossigeno da oltre 10 giorni, finite anche le nostre scorte obbligatorie. Gente disperata”: l’allarme dei farmacisti di Napoli

“Al momento la situazione è molto complicata, mancano le bombole e le richieste sono tante. Noi dovremmo sempre avere delle bombole di scorta ma neanche più la fornitura obbligatoria riusciamo ad aver ...

Non proprio il rientro dalla nazionale che aveva sperato Victor Osimhen, l'attaccante del Napoli infortunatosi al braccio con la maglia della Nigeria nello scorso weekend e oggi a Roma ...

"Al momento la situazione è molto complicata, mancano le bombole e le richieste sono tante. Noi dovremmo sempre avere delle bombole di scorta ma neanche più la fornitura obbligatoria riusciamo ad aver ...