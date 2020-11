Matrimonio a prima vista Italia mesi dopo, Giorgia e Luca: la decisione che non ti aspetti (Di mercoledì 18 novembre 2020) Andrà in onda settimana prossima su Real Time l’ultima puntata di questa seguitissima stagione di Matrimonio a prima vista Italia. Su DPlayPlus già da ieri sera è disponibile l’ultimo episodio di questa edizione che ci racconta che cosa è successo alle coppie protagoniste, un paio di mesi dopo la registrazione della scelta. E purtroppo, per quanto riguarda la coppia formata da Luca e Giorgia, c’è una novità che non piacerà a tutti quelli che hanno fatto il tifo per loro. La situazione è drasticamente cambiata: abbiamo lasciato una coppia con gli occhi a cuoricino, ritroviamo invece due persone che non si sopportano e che decidono persino di non avere un faccia a faccia davanti ... Leggi su ultimenotizieflash (Di mercoledì 18 novembre 2020) Andrà in onda settimana prossima su Real Time l’ultima puntata di questa seguitissima stagione di. Su DPlayPlus già da ieri sera è disponibile l’ultimo episodio di questa edizione che ci racconta che cosa è successo alle coppie protagoniste, un paio dila registrazione della scelta. E purtroppo, per quanto riguarda la coppia formata da, c’è una novità che non piacerà a tutti quelli che hanno fatto il tifo per loro. La situazione è drasticamente cambiata: abbiamo lasciato una coppia con gli occhi a cuoricino, ritroviamo invece due persone che non si sopportano e che decidono persino di non avere un faccia a faccia davanti ...

Radio1Rai : 'Per noi è stato il primo distacco in 47 anni di matrimonio,mi è crollato il mondo addosso.Ho fatto la prima cosa c… - Gaia_Mai_ : Mi sono spoilerata Matrimonio a Prima vista e credo che non avrò le forze per alzarmi da questo tavolino - 50kasteriski : Mi rimangio tutto quello che ho detto ieri sera: non voglio partecipare a matrimonio a prima vista ma a cambio fami… - matrimonio_com : E voi che ne pensate della serenata? Fatecelo sapere qui sotto ?? - Nazione_Firenze : RT @qn_lanazione: A #MatrimonioAPrimaVista Gianluca, 30enne di #Firenze e Sitara, romana, si separano. Il capoluogo protagonista della loro… -