Il Superbonus è valido per la seconda casa? (Di mercoledì 18 novembre 2020) Il Superbonus, l'agevolazione introdotta quest'anno dal Governo attraverso il Decreto Rilancio, ha già raccolto molti consensi e stimolato la messa in opera di interventi edilizi in tutta Italia. Rimane però qualche dubbio sul suo funzionamento. Uno fra tutti, a cui ha risposto il blog di Immobiliare.it è: si può richiedere anche per un immobile che non è adibito ad abitazione principale? Sì, purché si rispettino determinati requisiti. Il caso che ha sollevato il problema A inizio ottobre l'Agenzia delle Entrate ha affrontato la questione rispondendo a un contribuente, che avrebbe intenzione di ristrutturare completamente un immobile di sua proprietà. Nello specifico si tratta di un edificio unifamiliare costruito negli anni '50, situato in zona sismica 2 e di classe energetica F. L'idea del nuovo proprietario è quella di demolire e ricostruire la ...

