GF Vip, Elisabetta Gregoraci si rifiuta di andare in Confessionale e minaccia querele (VIDEO) (Di mercoledì 18 novembre 2020) Elisabetta Gregoraci totalmente “piena” di Selvaggia Roma, ha sbottato per tutto il pomeriggio nella Casa del Grande Fratello Vip, rifiutandosi (ironicamente) di raggiungere il Confessionale e minacciando querele nei suoi confronti. GF Vip, Elisabetta Gregoraci si rifiuta di andare in Confessionale e minaccia querele Stai attenta a quello che dice guarda, che le querele partono... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di mercoledì 18 novembre 2020)totalmente “piena” di Selvaggia Roma, ha sbottato per tutto il pomeriggio nella Casa del Grande Fratello Vip,ndosi (ironicamente) di raggiungere ilndonei suoi confronti. GF Vip,sidiinStai attenta a quello che dice guarda, che lepartono... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

zazoomblog : Grande Fratello Vip: lite furibonda tra Elisabetta Gregoraci e Selvaggia Roma – VIDEO - #Grande #Fratello… - gossipblogit : Grande Fratello Vip 5: il secondo round tra Elisabetta Gregoraci e Selvaggia Roma (video) - allesword : RT @SuperGuidaTV: Elisabetta Gregoraci sbotta contro Selvaggia Roma al Grande Fratello Vip: “Basta parlare di me per avere visibilità” | Vi… - blogtivvu : #GFVip, Elisabetta Gregoraci si rifiuta di andare in Confessionale e minaccia querele (VIDEO) - infoitcultura : ‘Gf Vip 5’, scoppia la lite super trash tra Selvaggia Roma ed Elisabetta Gregoraci che attacca anche Pierpaolo Pret… -