Flavio Briatore smentisce la Gregoraci: "È una fake news!" (Di mercoledì 18 novembre 2020) Raggiunto dal settimanale Chi Flavio Briatore ha smentito senza termini l'ex moglie Elisabetta Gregoraci. La conduttrice durante l'ultima diretta del GFVIP di cui è concorrente ufficiale ha rivelato che l'imprenditore le avrebbe chiesto, durante il lockdown, di risposarlo: un'affermazione che Elisabetta ha ribadito e spiegato al suo amico Alfonso Signorini confidandogli che durante la quarantena forzata si era riavvicinata al suo ex marito. Le parole di Elisabetta sono state negate da Flavio Briatore che a Chi ha detto che la notizia non è vera, che dovrebbe essere considerata una fake news: "…quella della Gregoraci è una…fake news". A quanto pare l'imprenditore, che ci tiene a non venire coinvolto nella scelta dell'ex moglie di partecipare al GFVIP ...

