“Fece opere di grande consenso”: Bruno Vespa elogia Mussolini e viene processato dalla sinistra (Di mercoledì 18 novembre 2020) Ci risiamo. Guai a lasciarsi scappare qualche parola buona sul Duce. Immediatamente parte il processo di sinistra, come quello di cui è vittima in queste ore Bruno Vespa. “Mussolini? Ebbe un grande consenso in Italia e all’estero per le sue opere sociali”. Apriti cielo. Dopo le parole pronunciate durante la trasmissione televisiva Agorà su Rai3, il giornalista Bruno Vespa, sui social è scattato il linciaggio. Come era già accaduto a Fausto Leali. Ovviamente, in prima fila, c’è Repubblica, che mette insieme tutti gli improperi dei social contro il giornalista. Bruno Vespa: l’anno prossimo parlerò male di Mussolini Alla bufera social scatenatasi contro le sue affermazioni sul consenso degli italiani a ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 18 novembre 2020) Ci risiamo. Guai a lasciarsi scappare qualche parola buona sul Duce. Immediatamente parte il processo di, come quello di cui è vittima in queste ore. “? Ebbe unconsenso in Italia e all’estero per le suesociali”. Apriti cielo. Dopo le parole pronunciate durante la trasmissione televisiva Agorà su Rai3, il giornalista, sui social è scattato il linciaggio. Come era già accaduto a Fausto Leali. Ovviamente, in prima fila, c’è Repubblica, che mette insieme tutti gli improperi dei social contro il giornalista.: l’anno prossimo parlerò male diAlla bufera social scatenatasi contro le sue affermazioni sul consenso degli italiani a ...

