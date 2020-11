Dieta dei broccoli: la pancia si sgonfia subito e la stitichezza… (Di mercoledì 18 novembre 2020) Il segreto di Katie Holmes per tenersi in forma? Seguire con rigore la Dieta dei broccoli, da consumare a pranzo e a cena, abbinati a pesce, tofu o patate bollite. I broccoli sono uno degli alimenti più completi che esiste in natura: contengono pochi carboidrati, molte vitamine e sali minerali e soprattutto tante fibre, molto utili all’organismo in fase digestiva. Per conservare le proprietà nutritive dei broccoli, bisogna mangiarne tra i 200e i 250 grammi per due o tre volte alla settimana: per non perdere le loro proprietà nutritive, bisogna gustarli poco cotti e mai bolliti in acqua; meglio cuocerli al vapore e condirli con poche gocce di olio d’oliva o limone. Il consumo di broccoli è indicato anche per combattere la stitichezza cronica, una delle problematiche tipicamente femminili: grazie ... Leggi su velvetgossip (Di mercoledì 18 novembre 2020) Il segreto di Katie Holmes per tenersi in forma? Seguire con rigore ladei, da consumare a pranzo e a cena, abbinati a pesce, tofu o patate bollite. Isono uno degli alimenti più completi che esiste in natura: contengono pochi carboidrati, molte vitamine e sali minerali e soprattutto tante fibre, molto utili all’organismo in fase digestiva. Per conservare le proprietà nutritive dei, bisogna mangiarne tra i 200e i 250 grammi per due o tre volte alla settimana: per non perdere le loro proprietà nutritive, bisogna gustarli poco cotti e mai bolliti in acqua; meglio cuocerli al vapore e condirli con poche gocce di olio d’oliva o limone. Il consumo diè indicato anche per combattere la stitichezza cronica, una delle problematiche tipicamente femminili: grazie ...

