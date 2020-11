Cyberpunk 2077 per PS5 e PS4 si mostrerà a breve in un video gameplay (Di mercoledì 18 novembre 2020) Cyberpunk 2077 è quasi arrivato e ieri abbiamo avuto l'occasione di vederlo in azione sia su Xbox One X che su Xbox Series X. In molti si sono chiesti come le console della passata generazione gestiranno quello che sembra essere un gioco tecnicamente molto impegnativo e grazie al video di ieri ci siamo fatti un'idea più chiara. Ebbene, presto riceveremo immagini di gameplay simili tratte dalle console PlayStation.Lo sviluppatore CD Projekt RED ha inviato un comunicato stampa in cui afferma che il video gameplay per PlayStation arriverà presto e sarà rivelato dai canali ufficiali. Se sarà qualcosa di simile a quello che abbiamo visto ieri, significa che vedremo il gioco in esecuzione su PS4 Pro e PS5.Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di mercoledì 18 novembre 2020)è quasi arrivato e ieri abbiamo avuto l'occasione di vederlo in azione sia su Xbox One X che su Xbox Series X. In molti si sono chiesti come le console della passata generazione gestiranno quello che sembra essere un gioco tecnicamente molto impegnativo e grazie aldi ieri ci siamo fatti un'idea più chiara. Ebbene, presto riceveremo immagini disimili tratte dalle console PlayStation.Lo sviluppatore CD Projekt RED ha inviato un comunicato stampa in cui afferma che ilper PlayStation arriverà presto e sarà rivelato dai canali ufficiali. Se sarà qualcosa di simile a quello che abbiamo visto ieri, significa che vedremo il gioco in esecuzione su PS4 Pro e PS5.Leggi altro...

