COVID-19: l'asma è un fattore di rischio? (Di mercoledì 18 novembre 2020) Alessandro Nunziati I pazienti con asma grave corrono un maggior rischio di contrarre il virus SARS-CoV-2 e ammalarsi di COVID-19? Una prima risposta arriva da uno studio coordinato dal professor Enrico Heffler, specialista del Centro di Medicina Personalizzata: Asma e Allergologia di Humanitas e docente di Humanitas University. Si tratta del primo e del più ampio studio in real life a livello

