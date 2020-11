Commisso: “Avevo dato fiducia a Iachini. Prandelli ci farà divertire” (Di mercoledì 18 novembre 2020) Intervistato da “Radio Viola” su Lady Radio, il presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, ha parlato di Iachini, del suo esonero, di Prandelli e di Juric. Queste le sue parole: “Iachini aveva un contratto che non finiva la scorsa stagione, prima cosa. Io non ho mai incontrato un altro allenatore e questo non vuol dire che i dirigenti non li hanno incontrati, perché è il loro lavoro. Abbiamo dato fiducia a Iachini, non abbiamo mai sentito nessun altro. Sono usciti tanti nomi mentre stavamo correndo per la salvezza. Non mi è piaciuto ciò che è stato detto su De Rossi, che non ho mai incontrato. Io ho una filosofia, che è quella della meritocrazia. Iachini era in media con i risultati della Fiorentina negli ultimi 20 anni”. Su ... Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 18 novembre 2020) Intervistato da “Radio Viola” su Lady Radio, il presidente della Fiorentina, Rocco, ha parlato di, del suo esonero, die di Juric. Queste le sue parole: “aveva un contratto che non finiva la scorsa stagione, prima cosa. Io non ho mai incontrato un altro allenatore e questo non vuol dire che i dirigenti non li hanno incontrati, perché è il loro lavoro. Abbiamo, non abbiamo mai sentito nessun altro. Sono usciti tanti nomi mentre stavamo correndo per la salvezza. Non mi è piaciuto ciò che è stato detto su De Rossi, che non ho mai incontrato. Io ho una filosofia, che è quella della meritocrazia.era in media con i risultati della Fiorentina negli ultimi 20 anni”. Su ...

