Bidone giallo | positivi Ed è polemica sui rifiuti

(Di mercoledì 18 novembre 2020) Federico Garau Nel comune in provincia di Latina ai cittadiniche si trovano in quarantena vengono dati dei bidoni gialli da esporre fuori dalla porta. Passeggiate al mattino per scoprire chi è stato contagiato Scoppia laa Cori, comune italiano della provincia di Latina, dove ai cittadini risultatial Coronavirus sono stati assegnati dei cassonetti della spazzatura di colore diverso rispetto al resto della polazione da presentare fuori dalla porta in attesa del ritiro da parte degli operatori competenti. Un fatto sconcertante, che ha naturalmente scatenato un certo malcoltento. Che fine ha fatto la privacy delle persone? Ormai a Cori certi personaggi si divertono a fare delle sortite in strada la mattina presto per scoprire se c'è qualche positivo nel quartiere, questo almeno quanto riferisce ...