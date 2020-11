Australian Open | avvio 2021 a rischio fra Covid e quarantena

OA_Sport : Australian Open 2021, c’è il rischio di un posticipo per la pandemia - livetennisit : La stagione Aussie, compreso l’Australian Open, potrebbe essere posticipata dopo le decisioni del governo australia… - zazoomblog : Australian Open a rischio: Australia vieta ingressi dall’estero a dicembre ai giocatori - #Australian #rischio:… - zazoomblog : Australian Open a rischio: Australia vieta ingressi dall’estero a dicembre ai giocatori - #Australian #rischio:… - MiaomiaoCh : RT @sportface2016: #AustralianOpen a rischio: l'#Australia vieta gli ingressi dall'estero anche ai giocatori di tennis a dicembre https://… -

Ultime Notizie dalla rete : Australian Open

Non sono buone le notizie che arrivano dall’Australia. C’è il rischio di uno slittamento dell’inizio del primo Slam dell’anno. Come noto, infatti, il governo australiano impone una quarantena preventi ..."Siamo fiduciosi di riuscire ad avere un’edizione degli Australian Open. Se i giocatori debbano essere qui a dicembre è un'altra questione. Non so se questo significa necessariamente che non ci sarà u ...