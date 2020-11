Sorrento Positano diventa 'Digital running festival' (Di martedì 17 novembre 2020) Sorrento (Na) - Iscrizioni 'Digitali' aperte per la Sorrento Positano che non si ferma, anzi diventa ancora più grande e la si potrà correre in tutto il mondo . Se i runner e i loro familiari non ... Leggi su corrieredellosport (Di martedì 17 novembre 2020)(Na) - Iscrizioni 'i' aperte per lache non si ferma, anziancora più grande e la si potrà correre in tutto il mondo . Se i runner e i loro familiari non ...

vvlnapoli : La Sorrento-Positano diventa 'Digital running festival': Annullato l'evento in forma classica: ma la maratona diven… - positanonews : Da Meta e Positano si può andare a fare la spesa a Piano di Sorrento. Il chiarimento da Tito tra le #news… - positanonews : Da Positano a Sorrento ed Amalfi tutti per l’ultimo giorno di libertà, domani chiusi in casa. E oggi a Vico Equense… - positanonews : Sorrento – Positano, maratona rinviata: ecco la “Digital Running Festival” tra le #news -