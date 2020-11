LIVE Nadal-Thiem 6-7 6-7, ATP Finals 2020 in DIRETTA: l’austriaco piega lo spagnolo per la sesta volta in carriera! (Di martedì 17 novembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Si chiude qui la nostra DIRETTA LIVE. Un saluto a tutti i lettori di OA Sport e buon proseguimento di giornata! Il prossimo appuntamento è relativo a questa sera con il match tra Stefanos Tsitsipas e Andrey Rublev. VINCE DOMINIC Thiem! Per la sesta volta in carriera l’austriaco batte Nadal, errore di rovescio per l’iberico che deve dunque giocarsi le chance di qualificazione con Tsitsipas giovedì. Punteggio finale 7-6(7) 7-6(4), due ore e 25 minuti di tennis a LIVEllo clamoroso! 4-6 DUE MATCH POINT Thiem: prima esterna vincente di Nadal. 3-6 TRE MATCH POINT Thiem: lo carica Massu nell’angolo, il dritto vincente ... Leggi su oasport (Di martedì 17 novembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LASi chiude qui la nostra. Un saluto a tutti i lettori di OA Sport e buon proseguimento di giornata! Il prossimo appuntamento è relativo a questa sera con il match tra Stefanos Tsitsipas e Andrey Rublev. VINCE DOMINIC! Per lain carriera l’austriaco batte, errore di rovescio per l’iberico che deve dunque giocarsi le chance di qualificazione con Tsitsipas giovedì. Punteggio finale 7-6(7) 7-6(4), due ore e 25 minuti di tennis allo clamoroso! 4-6 DUE MATCH POINT: prima esterna vincente di. 3-6 TRE MATCH POINT: lo carica Massu nell’angolo, il dritto vincente ...

