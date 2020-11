LIVE Musetti-Marcora 3-6 4-3, Challenger Ortisei 2020 in DIRETTA: nessun break nel 2° set (Di martedì 17 novembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Lunga la risposta di dritto di Marcora e 4-3 per Musetti nel 2° set. Il lombardo andrà a servire. 40-30 Splendido gioco a rete di Musetti, che si salva con un’ottima volée di dritto. 30-30 Si aggrappa al servizio Lorenzo con una buona prima al corpo. 15-30 Ogni tentativo di accelerazione di Musetti non trova il campo. 15-15 Fortunato Musetti in questa giocate di rete, corretta dal nastro, rendendo difficile il passante di dritto a Marcora. 0-15 Completamente fuori misura il dritto lungolinea di Musetti. Lungo il dritto di Musetti in manovra e 3-3 in questo secondo set. Lorenzo fatica a trovare i punti in risposta. 40-15 Non trova il campo la risposta di ... Leggi su oasport (Di martedì 17 novembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALunga la risposta di dritto die 4-3 pernel 2° set. Il lombardo andrà a servire. 40-30 Splendido gioco a rete di, che si salva con un’ottima volée di dritto. 30-30 Si aggrappa al servizio Lorenzo con una buona prima al corpo. 15-30 Ogni tentativo di accelerazione dinon trova il campo. 15-15 Fortunatoin questa giocate di rete, corretta dal nastro, rendendo difficile il passante di dritto a. 0-15 Completamente fuori misura il dritto lungolinea di. Lungo il dritto diin manovra e 3-3 in questo secondo set. Lorenzo fatica a trovare i punti in risposta. 40-15 Non trova il campo la risposta di ...

zazoomblog : LIVE – Musetti-Marcora 3-6 3-2 Challenger Ortisei 2020: RISULTATO in DIRETTA - #Musetti-Marcora #Challenger… - zazoomblog : LIVE – Musetti-Marcora 3-6 0-0 Challenger Ortisei 2020: RISULTATO in DIRETTA - #Musetti-Marcora #Challenger… - zazoomblog : LIVE – Musetti-Marcora 1-1 Challenger Ortisei 2020: RISULTATO in DIRETTA - #Musetti-Marcora #Challenger #Ortisei - OA_Sport : LIVE Musetti-Marcora 1-1, Challenger Ortisei 2020 in DIRETTA: inizio equilibrato - zazoomblog : LIVE Musetti-Marcora Challenger Ortisei 2020 in DIRETTA: va in scena la rivincita di Parma - #Musetti-Marcora… -