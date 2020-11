Kuipers | l’arbitro che cazzia Messi al Camp Nou | “Quando fischio un rigore mi rilasso”

Leggi su ilnapolista

(Di martedì 17 novembre 2020) Björnha 47 anni, è l’arbitro olandese che in una scena di “Man in the Midle”, la serie documentaria lanciata dalla Uefa per raccontare il mondo dei direttori di gara, fa un grantone a Leo, alNou. Gli dice di non perdere tempo e di portare rispetto. Ha arbitrato la finale di Champions del 2014 tra Real Madrid e Atlético Madrid. Lo Spiegel lo ha intervistato per farsi raccontare la vita di un arbitro top al tempo del Var (e del coronavirus). “Difficilmente dopo una partita leggerò che ho fatto un grande arbitraggio, leggerò solo quello che ho sbagliato. Puoi discuterne per sempre, con tutti, anche con chi è completamente all’oscuro della materia. Ma io ascolta le critiche solo degli esperti: dei miei capi e di mia ...