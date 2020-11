Esclusive PS5: guida completa (Di martedì 17 novembre 2020) by Hynerd.it La console next-gen di casa Sony è finalmente arrivata. Come noto la distribuzione nel mondo è stata avviata il 12 novembre 2020, mentre in Europa sarà disponibile a partire dal prossimo Giovedì 19 novembre 2020. Ma quali sono le Esclusive PS5 disponibili al lancio? Prima di rispondere a questa domanda è forse necessario capire quanto contano le Esclusive all’interno dell’attuale mercato videoludico. Innanzitutto, si parla di esclusiva in riferimento a un gioco realizzato per uno specifico dispositivo (console, mobile o … su: Leggi su hynerd (Di martedì 17 novembre 2020) by Hynerd.it La console next-gen di casa Sony è finalmente arrivata. Come noto la distribuzione nel mondo è stata avviata il 12 novembre 2020, mentre in Europa sarà disponibile a partire dal prossimo Giovedì 19 novembre 2020. Ma quali sono lePS5 disponibili al lancio? Prima di rispondere a questa domanda è forse necessario capire quanto contano leall’interno dell’attuale mercato videoludico. Innanzitutto, si parla di esclusiva in riferimento a un gioco realizzato per uno specifico dispositivo (console, mobile o … su:

Bubu_Inter : @M_Dellorto @LucaBizzarri @CarloCalenda PS5 per giocare alle esclusive Sony e poi fai il Game Pass di Microsoft per… - grappoline : @ritwittatrice @tanquemarinelli Se vuoi risparmiare sui giochi(con il gamepass)e se ti piaccionno le esclusive xbox… - Andrea_Z_741 : @MaCham91 @LucaBizzarri @CarloCalenda I veri gamer giocano su qualunque cosa possano giocare. In questo momento pen… - franonesiste : @MarcoDiMaro @coldblackarrow Comunque son punti di vista, personalmente prenderei ps5 per le esclusive ps ma prefer… - franonesiste : @MarcoDiMaro @coldblackarrow Tra le due a occhi chiusi direi ps5. Io sono sempre stato affezionato alle xbox ma se… -