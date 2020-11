Dopo la smentita, l’impegno: Gino Strada pronto a partire per la Calabria (Di martedì 17 novembre 2020) Coronavirus, ultime notizie del 17 novembre (Italia/Mondo)Arriva in tarda serata la notizia dell’impegno di Gino Strada per l’emergenza sanitaria da Coronavirus in Calabria. Dopo la rinuncia di Eugenio Gaudio all’incarico di commissario alla Salute e la smentita di Strada di aver ricevuto una proposta formale dal governo, arriva un altro colpo di scena nel caso Calabria: un progetto di collaborazione tra Emergency e Protezione civile. Strada non sarà commissario, ma la sua Emergency collaborerà con la Protezione civile fin da domani, ha reso noto il medico sui suoi canali social. «Abbiamo definito un accordo di collaborazione tra Emergency e Protezione civile per contribuire concretamente a rispondere ... Leggi su open.online (Di martedì 17 novembre 2020) Coronavirus, ultime notizie del 17 novembre (Italia/Mondo)Arriva in tarda serata la notizia dell’impegno diper l’emergenza sanitaria da Coronavirus inla rinuncia di Eugenio Gaudio all’incarico di commissario alla Salute e ladidi aver ricevuto una proposta formale dal governo, arriva un altro colpo di scena nel caso: un progetto di collaborazione tra Emergency e Protezione civile.non sarà commissario, ma la sua Emergency collaborerà con la Protezione civile fin da domani, ha reso noto il medico sui suoi canali social. «Abbiamo definito un accordo di collaborazione tra Emergency e Protezione civile per contribuire concretamente a rispondere ...

