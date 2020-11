Ultime Notizie Roma del 16-11-2020 ore 10 | 10

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 16 novembre 2020)dailynews radiogiornale una buona giornata dalla redazione da Francesco Vitale in studio nel giorno del debutto delle nuove zone rosse in campagna in Toscana e arancio in friuli-venezia Giulia emilia-gna e Marche anche l’Abruzzo potrebbe scivolare verso il down il governatore dell’Abruzzo Marco Marsilio gli assessori oggi incontrano le parti sociali sindacati le categorie produttive lanci per illustrare la situazione è conclusa la fase di governo nel corso della giornata verrà predisposta l’ordinanza che sarà condivisa con il governo il comitato tecnico e scientifico si apprende all’unanimità le nuove misure restrittive solo sul tema della scuola non c’è stata convergenza totale nel giorno del debutto delle nuove zone rosse campagna in Toscana e arancia in friuli-venezia Giulia ...