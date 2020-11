Serie A, Dal Pino: “Dal Governo nessuna risposta, ma il calcio è parte del nostro Dna” (Di lunedì 16 novembre 2020) Il calcio professionistico italiano non intende fermarsi, ma si interroga sul suo futuro. Il presidente della Lega Serie A Paolo Dal Pino fa il punto della situazione ai microfoni di GR Parlamento: "Noi abbiamo scritto al Governo in più di un'occasione e non ho mai ricevuto una risposta scritta, e vale anche per Gravina. Vedo che in Inghilterra Johnson si è impegnato in prima persona per alcuni temi della Premier, ma anche la Merkel lo ha fatto in Germania. Il calcio non è un'industria importante è anche parte del DNA italiano. Il calcio è un elemento importante della nostra cultura. Dal Governo mi aspetto questa sensibilità perché ci sono 32 milioni di italiani che seguono questo sport. ... Leggi su itasportpress (Di lunedì 16 novembre 2020) Ilprofessionistico italiano non intende fermarsi, ma si interroga sul suo futuro. Il presidente della LegaA Paolo Dalfa il punto della situazione ai microfoni di GR Parlamento: "Noi abbiamo scritto alin più di un'occasione e non ho mai ricevuto unascritta, e vale anche per Gravina. Vedo che in Inghilterra Johnson si è impegnato in prima persona per alcuni temi della Premier, ma anche la Merkel lo ha fatto in Germania. Ilnon è un'industria importante è anchedel DNA italiano. Ilè un elemento importante della nostra cultura. Dalmi aspetto questa sensibilità perché ci sono 32 milioni di italiani che seguono questo sport. ...

