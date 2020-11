Conte sceglie Gaudio per la Calabria, ma M5s ribolle (Di lunedì 16 novembre 2020) Se ne discute a lungo in Consiglio dei ministri, i grillini sollevano dubbi, provano a mettersi di traverso, ma alla fine la palla passa in mano al premier Giuseppe Conte che di concerto con i ministri Speranza e Gualtieri sceglie, come commissario per la Sanità in Calabria, Eugenio Gaudio, originario di Cosenza, rettore dell’Università di Roma “La Sapienza”, ex preside della facoltà di Medicina e da aprile 2020 consigliere del ministro dell’Università nell’area sanitaria e per i rapporti con il Servizio sanitario nazionale.La giornata è stata complicata. Il Consiglio dei ministri sulla manovra finanziaria e sulla scelta del nuovo commissario in Calabria, che sarebbe dovuto iniziare alle 12, slitta di qualche ora. “Sono ore ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 16 novembre 2020) Se ne discute a lungo in Consiglio dei ministri, i grillini sollevano dubbi, provano a mettersi di traverso, ma alla fine la palla passa in mano al premier Giuseppeche di concerto con i ministri Speranza e Gualtieri, come commissario per la Sanità in, Eugenio, originario di Cosenza, rettore dell’Università di Roma “La Sapienza”, ex preside della facoltà di Medicina e da aprile 2020 consigliere del ministro dell’Università nell’area sanitaria e per i rapporti con il Servizio sanitario nazionale.La giornata è stata complicata. Il Consiglio dei ministri sulla manovra finanziaria e sulla scelta del nuovo commissario in, che sarebbe dovuto iniziare alle 12, slitta di qualche ora. “Sono ore ...

Se ne discute a lungo in Consiglio dei ministri, i grillini sollevano dubbi, provano a mettersi di traverso, ma alla fine la palla passa in mano al premier Giuseppe Conte che di concerto con i ...

Giuseppe Zuccatelli se ne va e la Calabria ha il suo terzo commissario alla Sanità nel giro di due settimane. Il governo ha scelto l’ex rettore dell’università La Sapienza Eugenio Gaudio per risanare ...

