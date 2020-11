Abruzzo zona rossa, Marsilio firma l'ordinanza (Di lunedì 16 novembre 2020) Il Presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio ha firmato l'ordinanza che ha reso l'Abruzzo una zona rossa: "Abbiamo registrato un peggioramento degli indicatori, i nostri ospedali vivono una ... Leggi su globalist (Di lunedì 16 novembre 2020) Il Presidente della RegioneMarcohato l'che ha reso l'una: "Abbiamo registrato un peggioramento degli indicatori, i nostri ospedali vivono una ...

Adnkronos : #Abruzzo zona rossa da mercoledì: 'Ma #scuola resta aperta' - Agenzia_Ansa : Emergenza #Covid: altre 5 regioni in zona arancione. Sono Abruzzo, Umbria, Basilicata, Liguria e Toscana #ANSA - TgLa7 : Altre 5 #regioni in zona arancione. Il governatore abruzzese #Marsilio: sono 'Abruzzo, Umbria, Basilicata, Liguria… - radio_milano : RT @MediasetTgcom24: Coronavirus, l'Abruzzo diventerà zona rossa dal 18 novembre #Coronavirusitalia - Breena_96 : Abruzzo: da mercoledì zona rossa Io: mercoledì capitolo di hanako, venerdì tgcf manhua, sabato tgcf donghua, domenica Vanitas no carte -