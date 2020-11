maracana1950 : RT @Gazzetta_it: #Scherma, #Limardo, dall’oro olimpico alle consegne di cibo in Polonia - Gazzetta_it : #Scherma, #Limardo, dall’oro olimpico alle consegne di cibo in Polonia - usatoscherma : RT @apetrazzuolo: Scherma, Limardo sogna Tokyo 2021 - usatoscherma : RT @napolimagazine: Scherma, Limardo sogna Tokyo 2021 - petrazzuolo : RT @napolimagazine: Scherma, Limardo sogna Tokyo 2021 -

Ultime Notizie dalla rete : Scherma Limardo

La Gazzetta dello Sport

(ANSA) – LODZ, 15 NOV – A vederlo pedalare per le strade di Lodz con quel voluminoso contenitore di cibo da asporto sulle spalle, non si direbbe che è stato un campione olimpico e soprattutto che, tra ...A vederlo pedalare per le strade di Lodz con quel voluminoso contenitore di cibo da asporto sulle spalle, non si direbbe che è stato un campione olimpico e soprattutto che, tra meno di un anno a Tokyo ...