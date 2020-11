Gessica Notaro: "Voglio dimenticare ma ho ancora gli incubi" - (Di lunedì 16 novembre 2020) Roberta Damiata Alla vigilia dell'ultima sentenza contro l'ex fidanzato che l'ha sfregiata con l'acido Gessica Notaro racconta come è cambiata la sua vita e gli incubi che ancora oggi la tormentano "Lunedì sarà il famoso giorno" ricorda Gessica Notaro a Live Non è la d’Urso. Domani infatti ci sarà l’ultima udienza in Cassazione per l’ex fidanzato Edson Tavares che quattro anni fa l’ha sfregiata con l’acido e che metterà fine ad un lungo incubo per la ragazza che da quel momento, con grande dolore e senza mai arrendersi ha lottato in tutti i modi per aiutare le altre donne vittime di violenza. Barbara d’Urso ricorda i primi giorni dopo l’incidente quando ha incontrato la ragazza nel suo ... Leggi su ilgiornale (Di lunedì 16 novembre 2020) Roberta Damiata Alla vigilia dell'ultima sentenza contro l'ex fidanzato che l'ha sfregiata con l'acidoracconta come è cambiata la sua vita e glicheoggi la tormentano "Lunedì sarà il famoso giorno" ricordaa Live Non è la d’Urso. Domani infatti ci sarà l’ultima udienza in Cassazione per l’ex fidanzato Edson Tavares che quattro anni fa l’ha sfregiata con l’acido e che metterà fine ad un lungo incubo per la ragazza che da quel momento, con grande dolore e senza mai arrendersi ha lottato in tutti i modi per aiutare le altre donne vittime di violenza. Barbara d’Urso ricorda i primi giorni dopo l’incidente quando ha incontrato la ragazza nel suo ...

