2 Single a Nozze, la verità dietro le scene di nudo e i consigli imbarazzanti - (Di martedì 3 novembre 2020) Erika Pomella 2 Single a Nozze è una commedia romantica che parla di ricevimenti nuziali e vero amore: ma dietro le quinte è successo di tutto 2 Single a Nozze - in onda alle 21.10 su Italia 2 - è il titolo della commedia che vede Owen Wilson e Vince Vaughn vestire i panni di due uomini che, nel loro tempo libero, si "imbucano" ai matrimoni con la speranza di collezionare il numero maggiore di ragazze da portarsi a letto. Diretto da David Dobkin e arrivato al cinema nell'ormai lontano 2005, 2 Single a Nozze non ha perso il suo piglio più comico e a distanza di quindici anni dal suo debutto continua a far ridere, anche grazie alla chimica tra tutti gli interpreti, tra cui ci sono anche Christopher Walken e Rachel McAdams. 2 ... Leggi su ilgiornale (Di martedì 3 novembre 2020) Erika Pomella 2è una commedia romantica che parla di ricevimenti nuziali e vero amore: male quinte è successo di tutto 2- in onda alle 21.10 su Italia 2 - è il titolo della commedia che vede Owen Wilson e Vince Vaughn vestire i panni di due uomini che, nel loro tempo libero, si "imbucano" ai matrimoni con la speranza di collezionare il numero maggiore di ragazze da portarsi a letto. Diretto da David Dobkin e arrivato al cinema nell'ormai lontano 2005, 2non ha perso il suo piglio più comico e a distanza di quindici anni dal suo debutto continua a far ridere, anche grazie alla chimica tra tutti gli interpreti, tra cui ci sono anche Christopher Walken e Rachel McAdams. 2 ...

Italia_Notizie : 2 Single a Nozze, la verità dietro le scene di nudo e i consigli imbarazzanti - ironguard_l : @ironguard_l's account is temporarily unavailable because it violates the Twitter Media Policy. Learn more. - zazoomblog : “2 Single a Nozze”: Vince Vaughn annuncia il sequel - #Single #Nozze”: #Vince #Vaughn - JustNerd_IT : 2 Single a Nozze: Vince Vaughn torna a parlare del sequel - Leggi l'articolo completo su: - Voto10 : Vince Vaughn parla del sequel di 2 Single a Nozze -