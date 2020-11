Ufficiale: il Novara esonera Banchieri (Di lunedì 2 novembre 2020) Il Novara ha comunicato l’esonero di Simone Banchieri. L’allenatore era già in bilico, la sconfitta contro la Pro Sesto ha portato alla decisione del club che ha ringraziato Banchieri “per il lavoro svolto e per il percorso compiuto insieme, augurandogli il meglio per un prosieguo di carriera ricca di soddisfazioni”. Foto: Novara.iamcalcio L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 2 novembre 2020) Ilha comunicato l’esonero di Simone. L’allenatore era già in bilico, la sconfitta contro la Pro Sesto ha portato alla decisione del club che ha ringraziato“per il lavoro svolto e per il percorso compiuto insieme, augurandogli il meglio per un prosieguo di carriera ricca di soddisfazioni”. Foto:.iamcalcio L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

sportli26181512 : Novara, UFFICIALE: esonerato Banchieri: Il Novara comunica ufficialmente... - LaVoceNovara : Novara, la rivoluzione è ufficiale: via Banchieri, tocca a Marcolini? - sportli26181512 : Novara, ufficiale l'esonero del tecnico Banchieri: All'ormai ex mister azzurro è stato fatale ik ko contro la Pro S… - Calciomerc : #Banchieri non è più l’ allenatore del #Novara comunicato ufficiale della società che esonera il tecnico.@LegaProOfficial - NewsTuttoC : UFFICIALE - Novara, esonerato il tecnico Simone Banchieri -

Ultime Notizie dalla rete : Ufficiale Novara UFFICIALE: Novara, esonerato mister Banchieri. Fatale la sconfitta con la Pro Sesto TUTTO mercato WEB Novara, ufficiale l'esonero del tecnico Banchieri

NOVARA - Simone Banchieri non è più l'allenatore del Novara: il club piemontese ha esonerato il 46enne tecnico dopo la pesante sconfitta contro la Pro Sesto di ieri pomeriggio (3-0). Ecco l'annuncio ...

Covid, le tende dell’esercito in supporto all’ospedale di Borgomanero

Le tende dell’esercito in supporto all’ospedale di Borgomanero e la nuova rsa della frazione di Agognate per dare un po’ di respiro al Maggiore di Novara. Le due strutture sono ormai sature di pazient ...

NOVARA - Simone Banchieri non è più l'allenatore del Novara: il club piemontese ha esonerato il 46enne tecnico dopo la pesante sconfitta contro la Pro Sesto di ieri pomeriggio (3-0). Ecco l'annuncio ...Le tende dell’esercito in supporto all’ospedale di Borgomanero e la nuova rsa della frazione di Agognate per dare un po’ di respiro al Maggiore di Novara. Le due strutture sono ormai sature di pazient ...