Simeone il secchione del gol | Cagliari si gode un Cholito da big

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 2 novembre 2020) Nonostante la sconfitta, ilè andato a segno anche nell’ultima gara disputata dal. L’attaccante argentino è pronto per una big? Nella sesta gara di campionato ilè ritornato in Sardegna con una buona partita giocata sul campo ma zero punti guadagnati. Un 3-2 per i padroni di casa bolognesi che ha un sapore particolarmente amaro, specialmente vedendo l’andamento della partita e il risultato che sorrideva a Di Francesco e i suoi ragazzi. Tralasciando comunque la sconfitta subita, è importante prendere in considerazione un aspetto della gara: Giovannisegna per la terza partita consecutiva. In totale, per il, sono 5 le reti in sei gare giocate ...