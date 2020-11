Si riversa in strada gridando: “Ho una testa”. Pensano sia pazzo, poi l’atroce scoperta (Di lunedì 2 novembre 2020) Succede a Huelva, in Spagna, dove un uomo cammina per strada con una busta di plastica, urlando: “Ho una testa”. Le persone non hanno preso troppo seriamente quell’affermazione, immaginando si trattasse di un macabro scherzo di Halloween. Grida “Ho una testa”: l’atroce scoperta È successo ieri pomeriggio, verso le 15 a Huelva, come riportato dai … L'articolo Si riversa in strada gridando: “Ho una testa”. Pensano sia pazzo, poi l’atroce scoperta NewNotizie.it. Leggi su newnotizie (Di lunedì 2 novembre 2020) Succede a Huelva, in Spagna, dove un uomo cammina percon una busta di plastica, urlando: “Ho una testa”. Le persone non hanno preso troppo seriamente quell’affermazione, immaginando si trattasse di un macabro scherzo di Halloween. Grida “Ho una testa”: l’atroceÈ successo ieri pomeriggio, verso le 15 a Huelva, come riportato dai … L'articolo Siin: “Ho una testa”.sia, poi l’atroceNewNotizie.it.

marketingpmi : E oggi nel quartiere Alessandrino si ferma la metro C e la gente, ovviamente, si riversa in strada per prendere bus… - dilucan : #stateacasa #Dpcm in vigore #manifestazioni solo #statiche #palestre chiuse #ristoranti chiusi alle 18 e tanta gent… - TeixidoMarc : RT @AngyFra89: Il Sud Italia si riversa in massa contro il #lockdownitalia #Napoli ha dato l'esempio ed aperto la strada, ricordando a tut… - quaranta_vito : RT @AngyFra89: Il Sud Italia si riversa in massa contro il #lockdownitalia #Napoli ha dato l'esempio ed aperto la strada, ricordando a tut… -

Ultime Notizie dalla rete : riversa strada Si riversa in strada gridando: “Ho una testa”. Pensano sia pazzo, poi l’atroce scoperta NewNotizie Rifiuti, i Comitati valdostani contro le discariche uniscono le forze con quelli del Piemonte

Il Comitato Discarica Sicura di Pompiod e La Valle non è una discarica di Issogne incrociano la strada con “La Voce dei Monti Pelati”, ...

Protesta silenziosa dei commercianti contro la stretta «È la nostra fine»

Pavia, in piazza Vittoria e Strada Nuova si ritrovano in 200 per chiedere di ammorbidire le norme del decreto anti Covid ...

Il Comitato Discarica Sicura di Pompiod e La Valle non è una discarica di Issogne incrociano la strada con “La Voce dei Monti Pelati”, ...Pavia, in piazza Vittoria e Strada Nuova si ritrovano in 200 per chiedere di ammorbidire le norme del decreto anti Covid ...