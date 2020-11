Ratchet & Clank Rift Apart 'è esclusiva PS5', niente PS4. La conferma dell'ovvio (Di lunedì 2 novembre 2020) Tra i vari giochi mostrati in azione su PS5, uno di quelli che ha più impressionato i fan è stato Ratchet & Clank Rift Apart che ha messo in evidenza da subito le grandi potenzialità dell'SSD della console next-gen.In seguito all'annuncio del nuovo capitolo, alcuni giocatori si sono chiesti se il titolo sarebbe alla fine arrivato anche su PS4 e, a quanto pare, Ratchet & Clank Rift Apart sarà un'esclusiva per PS5 e non un gioco cross-gen, come invece molti altri si aspettavano.La conferma, arriva direttamente dai creatori di Insomniac Games che, rispondendo a un fan su Twitter, hanno detto che la nuova ... Leggi su eurogamer (Di lunedì 2 novembre 2020) Tra i vari giochi mostrati in azione su PS5, uno di quelli che ha più impressionato i fan; statoche ha messo in evidenza da subito le grandi potenzialità'SSDa console next-gen.In seguito all'annuncio del nuovo capitolo, alcuni giocatori si sono chiesti se il titolo sarebbe alla fine arrivato anche su PS4 e, a quanto pare,sarà un'per PS5 e non un gioco cross-gen, come invece molti altri si aspettavano.La, arriva direttamente dai creatori di Insomniac Games che, rispondendo a un fan su Twitter, hanno detto che la nuova ...

