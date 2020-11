Passeggia con la testa mozzata dell’amico. Passanti sotto choc: “Pensavamo fosse uno scherzo di Halloween” (Di lunedì 2 novembre 2020) Pensavano a un macabro scherzo di Halloween, ma quella testa che un uomo mostrava ai Passanti di Huelva, in Spagna, vicino al confine con il Portogallo, era del suo vicino di casa. La polizia nazionale ha trovato nel pomeriggio di sabato 31 ottobre una testa decapitata accanto a un cassonetto dell’immondezza situato in Avenida Pío XII a Huelva. Testimoni oculari hanno spiegato a El Closure Digital che “un uomo è venuto, ha lasciato cadere un sacco della spazzatura ed è scappato. L’uomo diceva ‘Ho una testa, ho una testa, ho una testa’. Pensavamo a uno scherzo per Halloween, poi abbiamo visto che quella testa era vera”.



Sul posto sono intervenuti la Polizia di Stato, la ...

