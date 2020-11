L'appello dell'epidemiologo e assessore alla Sanità pugliese (Di lunedì 2 novembre 2020) "Basta aperitivi", la sintesi del pensiero di Lopalco per provare a frenare l'avanzata del coronavirus. Coronavirus, Lopalco: “Basta aperitivi, dopo lavoro tutti a casa” su Notizie.it. Leggi su notizie (Di lunedì 2 novembre 2020) "Basta aperitivi", la sintesi del pensiero di Lopalco per provare a frenare l'avanzata del coronavirus. Coronavirus, Lopalco: “Basta aperitivi, dopo lavoro tutti a casa” su Notizie.it.

fattoquotidiano : L’appello social dell’infermiera a Napoli: “Il Covid non esiste? Vi farei vedere gli occhi dei malati che implorano… - repubblica : L'appello dell'Ordine dei medici di Torino: 'Lockdown in Piemonte, bisogna chiudere' - emergency_ong : Anche @GinoStrada tra i firmatari dell'appello su @nature che chiede all’#Europa di investire su un network condivi… - KhalidChaouki3 : Qui il mio appello ai ministri della Sanità e dell’interno. Buona lettura! @robersperanza @Viminale - medicitalia : Dall'Istituto Spallanzani di Roma un appello dell'infettivologo dott. Nicastri a tutti i colleghi e operatori per a… -