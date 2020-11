La beffa della ricotta ci racconta come scegliere gli amici

(Di lunedì 2 novembre 2020) Una domenica qualunque del 1700, quattrose ne vanno all’osteria per un pranzo veloce. Si schiantano di vino, salumi, formaggi e motteggi finché da mezzogiorno arrivando a pomeriggio inoltrato, ormai ridotti a bestie. Sono entusiasti all’idea di tornare a casa per accoppiarsi con le rispettive compagne, ma il più saggio di loro fa notare che ormai è tardi: a casa li aspetta un pomeriggio di urla, mattarelli e mal di testa. Decidono che è più saggio cenare e dormire lì, per poi rincasare lunedì mattina.Segui Termometro Politico su Google News L’oste ha a disposizione solo una stanza con due letti, ma glisi adattano e lui va a prepararli. Tra glic’è un parrucchiere che ben conosce la natura dei propri compagni, e li informa che lui ...

Ultime Notizie dalla rete : beffa della

La Repubblica

Il difensore centrale è in netta crescita, nelle sue mani le chiavi della retroguardia gialloblé ... dribbling secco sull’avversario e tiro sul primo palo a beffare il portiere. Gol e tre punti in ...In qualche modo dovrò portare a termine pure questo riassunto nonostante di voglia di parlare di football, almeno oggi, non ne abbia tanta: anche questo fa parte del gioco, me la sono voluta.