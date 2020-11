Il “Re delle salsicce” russo ucciso con una balestra mentre si rilassava nella sua sauna (Di lunedì 2 novembre 2020) Il magnate russo della carne, conosciuto come il “Re delle salsicce”, Vladimir Marugov, 54 anni, è stato ucciso con una balestra, mentre si stava rilassando nella sauna all’aperto di casa sua in compagnia di una donna. La coppia è stata legata dagli aggressori, a volto coperto, che pretendevano soldi, prima che la donna scappasse per allertare poi la polizia. Il Comitato investigativo russo riferisce del crimine senza fare il nome della vittima, ma la notizia dell’omicidio di Marugov è stata confermata all’agenzia di stampa Ria Novosti dall’ex moglie dell’imprenditore, la poetessa Tatiana Marugova. Quando la polizia è arrivata nella sua abitazione, a 40 chilometri da ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 2 novembre 2020) Il magnatedella carne, conosciuto come il “Resalsicce”, Vladimir Marugov, 54 anni, è statocon unasi stava rilassandoall’aperto di casa sua in compagnia di una donna. La coppia è stata legata dagli aggressori, a volto coperto, che pretendevano soldi, prima che la donna scappasse per allertare poi la polizia. Il Comitato investigativoriferisce del crimine senza fare il nome della vittima, ma la notizia dell’omicidio di Marugov è stata confermata all’agenzia di stampa Ria Novosti dall’ex moglie dell’imprenditore, la poetessa Tatiana Marugova. Quando la polizia è arrivatasua abitazione, a 40 chilometri da ...

