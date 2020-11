Conte alla Camera: in 15 Regioni terapie intensive a rischio tra 1 mese (Di lunedì 2 novembre 2020) Conte va alla Camera, come previsto e come prima cosa, dopo le frizioni anche nella sua maggioranza e con l'opposizione che rifiuta di sedersi al tavolo, dichiara che "l'interlocuzione con il ... Leggi su tg.la7 (Di lunedì 2 novembre 2020)va, come previsto e come prima cosa, dopo le frizioni anche nella sua maggioranza e con l'opposizione che rifiuta di sedersi al tavolo, dichiara che "l'interlocuzione con il ...

borghi_claudio : Intervengo per ottavo alla #Camera in risposta a #conte . Dopo questi colleghi. - Agenzia_Italia : No del centrodestra alla 'cabina di regia' sul Covid - Agenzia_Ansa : #Covid: le Regioni per il coprifuoco. Per #Conte misure diverse per zone, in base alla diffusione territoriale del… - Enricofrasca3g2 : RT @consolesvizzIT: La protagonista di oggi per #Appuntamentivirtuali è l'attrice????@AnahiTraversi che ha interpretato alla #BiennaleMusica2… - simcopter : RT @rtl1025: 'Introdurremo il limite agli spostamenti da e verso le regioni con elevati coefficienti di rischio' salvo esigenze di lavoro,… -