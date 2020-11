Attentato a Vienna in sei punti della città: almeno sette morti, ucciso un agente. Attentatori in fuga: 'L'attacco non è finito' (Di martedì 3 novembre 2020) Attentato terroristico a Vienna. Ore di terrore nel cuore della capitale austriaca: prima la notizia di una sparatoria e di una maxi operazione delle forze speciali nel quartiere ebraico, con la ... Leggi su leggo (Di martedì 3 novembre 2020)terroristico a. Ore di terrore nel cuorecapitale austriaca: prima la notizia di una sparatoria e di una maxi operazione delle forze speciali nel quartiere ebraico, con la ...

GiuseppeConteIT : Ferma condanna dell’attentato che questa sera ha colpito la città di #Vienna. Non c’è spazio per l’odio e la violen… - Agenzia_Ansa : Spari a #Vienna vicino alla sinagoga, un morto. Un attentatore è in fuga. Non escluso l'attentato terroristico, la… - rtl1025 : Negli ospedali a #Vienna sono stati ricoverati 15 feriti dell'attentato, di cui 7 in gravi condizioni. Lo rende not… - leonardosuzzi : La polizia di #Vienna, tramite l'account ufficiale, invita a NON POSTARE O CONDIVIDERE video o immagini dell'attent… - harrehslouis : che anno di merda.. adesso pure l’attentato a vienna cristo santo -