Attacco terroristico a Vienna, spari "in sei punti" della capitale. Vittime e feriti (Di martedì 3 novembre 2020) Serata di terrore a Vienna, quella di ieri. La capitale austriaca è sconvolta ora nel suo centro da spari e da notizie incontrollate. La polizia è intervenuta con un largo spiegamento di forze contro uno o più aggressori che hanno aperto il fuoco. Non è chiaro ancora il bilancio di quello che, per il ministero dell'Interno austriaco, è un Attacco terroristico. Il giornale Kurier ha parlato di sette morti e diversi feriti. Diversi colpi d'arma da fuoco sono stati sparati vicino a Schwedenplatz, nei dintorni alla sinagoga. Dopodiché sono intervenuti i corpi speciali della polizia. Si parla di tre attentatori tutti e tre al momento in fuga."Diversi sospetti armati di fucili", che hanno sparato "in sei diversi punti"

