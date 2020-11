Udinese, Samir: «Centesima presenza un onore, dispiace per la gara col Milan» (Di domenica 1 novembre 2020) Il difensore dell’Udinese Samir ha tagliato il traguardo delle cento presenze in maglia bianconera: le sue parole Samir, difensore dell’Udinese, ha parlato ai microfoni dei canali ufficiali dei friulani. Le sue parole. «Sono molto contento di questa Centesima presenza con l’Udinese, è una squadra di livello mondiale e per me è un onore. Per quanto riguarda la partita dispiace molto per il risultato, ti dà un po’ di tristezza perdere così, abbiamo lottato fino alla fine per prenderci il punto, ma dobbiamo alzare la testa perché a parte il risultato abbiamo fatto una partita molto buona, abbiamo provato un sacco di cose nuove che hanno portato a belle azioni. Interessa il ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 1 novembre 2020) Il difensore dell’ha tagliato il traguardo delle cento presenze in maglia bianconera: le sue parole, difensore dell’, ha parlato ai microfoni dei canali ufficiali dei friulani. Le sue parole. «Sono molto contento di questacon l’, è una squadra di livello mondiale e per me è un. Per quanto riguarda la partitamolto per il risultato, ti dà un po’ di tristezza perdere così, abbiamo lottato fino alla fine per prenderci il punto, ma dobbiamo alzare la testa perché a parte il risultato abbiamo fatto una partita molto buona, abbiamo provato un sacco di cose nuove che hanno portato a belle azioni. Interessa il ...

