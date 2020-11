Udinese-Milan 1-2, lo show di Ibrahimovic e Kessie piegano i friulani (Di domenica 1 novembre 2020) Udine, 1 ottobre 2020 " Non sembra esserci la parola sconfitta nel vocabolario del Milan di Stefano Pioli che, dopo il pareggio con la Roma di domenica scorsa, nel lunch match della sesta giornata di ... Leggi su quotidiano (Di domenica 1 novembre 2020) Udine, 1 ottobre 2020 " Non sembra esserci la parola sconfitta nel vocabolario deldi Stefano Pioli che, dopo il pareggio con la Roma di domenica scorsa, nel lunch match della sesta giornata di ...

Udinese_1896 : Contro il #Milan noi scendiamo in campo così ???? #UdineseMilan #ForzaUdinese #AlèUdin - DAZN_IT : Il Milan supera l'Udinese grazie ad un'acrobazia di Ibra ?? I rossoneri allungano in classifica ?? #UdineseMilan… - SkySport : UDINESE-MILAN 1-2 Risultato finale ? ? #Kessie (18') ? rig. #DePaul (48') ? #Ibrahimovic (83') ? ?… - michele150381 : @albo_interista In effetti udinese che ha chiuso il milan nella sua area. 7 gol mangiati 3 rigori non dati.. un furto clamoroso - PianetaMilan : #UdineseMilan, #Pioli a @MilanTV: '#Ibrahimovic? Finiti gli aggettivi. #Rebic giovedì giocherà' -