Torino, Vagnati: «Cairo è carico. La sua presenza è importante» (Di domenica 1 novembre 2020) Davide Vagnati, direttore sportivo del Torino, ha parlato prima del match contro la Lazio: le sue dichiarazioni Davide Vagnati, direttore sportivo del Torino, ha parlato ai microfoni di DAZN prima del match contro la Lazio. “Sento il presidente quotidianamente, è carico come sempre, speriamo di fare un risultato importante anche per questa vicenda, spero il prima possibile che ci venga a dare una mano, la sua presenza è importante». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di domenica 1 novembre 2020) Davide, direttore sportivo del, ha parlato prima del match contro la Lazio: le sue dichiarazioni Davide, direttore sportivo del, ha parlato ai microfoni di DAZN prima del match contro la Lazio. “Sento il presidente quotidianamente, ècome sempre, speriamo di fare un risultatoanche per questa vicenda, spero il prima possibile che ci venga a dare una mano, la sua». Leggi su Calcionews24.com

pasqualinipatri : Torino-Lazio, Vagnati nel pre partita:”Speriamo di fare un risultato importante anche per il presidente Cairo”… - sportli26181512 : Torino, Vagnati: 'Vincere per Cairo': Davide Vagnati, direttore dell'area tecnica del Torino, ha...… - laziopress : Torino-Lazio, Vagnati nel pre partita:”Speriamo di fare un risultato importante anche per il presidente Cairo”… - LALAZIOMIA : Torino-Lazio, Vagnati nel pre partita:”Speriamo di fare un risultato importante anche per il presidente Cairo”… - Toro_News : ?? | PREPARTITA Il commento di #Vagnati a pochi minuti da #TorinoLazio #SerieATIM #ToroNews -

Ultime Notizie dalla rete : Torino Vagnati Torino, Vagnati: "Cairo è carico, speriamo di fare risultato anche per lui" TUTTO mercato WEB Torino, Vagnati: «Cairo è carico. La sua presenza è importante»

Davide Vagnati, direttore sportivo del Torino, ha parlato prima del match contro la Lazio: le sue dichiarazioni ...

Torino-Lazio, Vagnati: “Cairo è carico, speriamo di fare risultato anche per lui”

Prima dell’inizio del match tra Torino e Lazio ha parlato ai microfoni di Dazn Davide Vagnati. Di seguito le sue dichiarazioni che parla di Urbano Cairo, che ha contratto il Coronavirus: “Lo sento quo ...

Davide Vagnati, direttore sportivo del Torino, ha parlato prima del match contro la Lazio: le sue dichiarazioni ...Prima dell’inizio del match tra Torino e Lazio ha parlato ai microfoni di Dazn Davide Vagnati. Di seguito le sue dichiarazioni che parla di Urbano Cairo, che ha contratto il Coronavirus: “Lo sento quo ...