Sisma nell'Egeo, sale a 64 il bilancio delle vittime in Turchia (Di domenica 1 novembre 2020) Si aggrava il bilancio del Sisma registrato venerdì nell'Egeo : in Turchia le vittime salgono a 64. I soccorritori sono ancora in cerca di superstiti tra le macerie di otto edifici a Smirne , anche se ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di domenica 1 novembre 2020) Si aggrava ildelregistrato venerdì: inlesalgono a 64. I soccorritori sono ancora in cerca di superstiti tra le macerie di otto edifici a Smirne , anche se ...

Sisma nell' #Egeo: morti salgono a 26, si scava tra le macerie dopo il terremoto di ieri. In Turchia 24 vittime, 2…

Sisma nell' #Egeo, è salito a 49 il numero delle vittime in Turchia dopo il terremoto di due giorni fa

Terremoto di magnitudo 6 nell'Indonesia orientale

Ultime Notizie dalla rete : Sisma nell Sisma nell'Egeo: almeno 49 le vittime in Turchia ANSA Nuova Europa Terremoto, 4 anni dopo cimitero Ussita ancora sotto macerie

"Di quest'ultimo - racconta il sindaco - si fa fatica a individuare anche il perimetro: a causa del sisma è stato praticamente inghiottito ... unica consolazione è che nell'attesa di ricostruirli, li ...

Terremoto a Smirne, si scava ancora tra le macerie

Ai 49 morti turchi si aggiungono altre due vittime nell'isola greca di Samos, colpita dal sisma. Su un totale di 804 persone ferite, circa 200 stanno ancora ricevendo cure, secondo l'Afad, mentre ...

