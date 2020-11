"Sbarchi fuori controllo". Strage di Nizza, ecco tutte le responsabilità che il governo nega (Di domenica 1 novembre 2020) Di fronte a un fatto gravissimo come il passaggio nel nostro territorio nazionale di un jihadista tunisino che poi ha compiuto la Strage islamica di Nizza, il governo avrebbe il dovere di assumersi l'evidente responsabilità delle macroscopiche falle nei controlli che mettono a rischio terrorismo tutto il Continente. In queste ore stiamo invece assistendo da parte della maggioranza a una difesa senza se e senza ma della ministra Lamorgese, la quale non ha trovato di meglio che addossare le colpe al suo predecessore affermando che i decreti sicurezza di Salvini hanno causato solo insicurezza. Un atteggiamento semplicistico e autoassolutorio mutuato dal grillismo, che ormai al potere da due anni e mezzo, continua ad addebitare i propri disastri di governo ai precedenti esecutivi di ogni colore. Di ... Leggi su iltempo (Di domenica 1 novembre 2020) Di fronte a un fatto gravissimo come il passaggio nel nostro territorio nazionale di un jihadista tunisino che poi ha compiuto laislamica di, ilavrebbe il dovere di assumersi l'evidente; delle macroscopiche falle nei controlli che mettono a rischio terrorismo tutto il Continente. In queste ore stiamo invece assistendo da parte della maggioranza a una difesa senza se e senza ma della ministra Lamorgese, la quale non ha trovato di meglio che addossare le colpe al suo predecessore affermando che i decreti sicurezza di Salvini hanno causato solo insicurezza. Un atteggiamento semplicistico e autoassolutorio mutuato dal grillismo, che ormai al potere da due anni e mezzo, continua ad addebitare i propri disastri diai precedenti esecutivi di ogni colore. Di ...

Como, gli offre un panino e il nigeriano la stupra: doveva essere espulso. Matteo Salvini: "Al governo persone pericolose, come Luciana Lamorgese"

È accaduto nella serata del 30 ottobre quando la vittima, mossa dalla compassione, ha comprato un panino per l'uomo che le aveva chiesto un'offerta fuori dal supermercato

