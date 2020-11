Roma, organizzano festa di Halloween con 60 persone nonostante i divieti: chiuso locale (Di domenica 1 novembre 2020) Notte di controlli, in occasione della sera di Halloween, per il personale della Polizia di Stato della Questura di Roma – Divisione Amministrativa e Sociale. Scopo dei controlli era l’osservanza del nuovo DPCM che vieta, su tutto il territorio nazionale, l’organizzazione di eventi o feste presso sale da ballo e circoli, anche in ambito privato, di qualsiasi tipologia. Leggi anche: Roma, 66enne trovato morto in casa con la testa dentro a un secchio e segni sulle gambe: è giallo La festa di Halloween nonostante i divieti Notte da incubo per gli organizzatori della serata presso il circolo Green Club, sito in zona Nomentana: in spregio a qualsiasi norma anti-covid imposta dall’ ultimo DPCM, avevano organizzato un evento in ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 1 novembre 2020) Notte di controlli, in occasione della sera di, per il personale della Polizia di Stato della Questura di– Divisione Amministrativa e Sociale. Scopo dei controlli era l’osservanza del nuovo DPCM che vieta, su tutto il territorio nazionale, l’organizzazione di eventi o feste presso sale da ballo e circoli, anche in ambito privato, di qualsiasi tipologia. Leggi anche:, 66enne trovato morto in casa con la testa dentro a un secchio e segni sulle gambe: è giallo LadiNotte da incubo per gli organizzatori della serata presso il circolo Green Club, sito in zona Nomentana: in spregio a qualsiasi norma anti-covid imposta dall’ ultimo DPCM, avevano organizzato un evento in ...

L’avanzata della pandemia di Covid, con il Lazio tra i territori maggiormente sotto osservazione, manda in ‘letargo’ la campagna elettorale per il Campidoglio, relegata a battibecchi via social e qual ...

