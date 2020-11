Roma | Il Circo Massimo in realtà virtuale

Leggi su sbircialanotizia

(Di domenica 1 novembre 2020) Il, come non l’avete mai visto prima d’ora, grazie all’incredibile realtà. A, duemila anni fa e più, c’era un enorme, lungo 620 metri e largo 140: “Il“, che poteva ospitare fino a 250.000 spettatori è considerato in assoluto, la più grande struttura per spettacoli costruita dall’uomo. Dedicato alle corse di cavalli, nella valle tra il Palatino e l’Aventino, ricordato come sede di giochi sin dagli inizi della storia della Città Eterna. Proprio qui, sarebbe avvenuto il leggendario episodio del Ratto delle Sabine, in occasione dei giochi indetti da Romolo in onore del nume Consus. Oggi, grazie alla Realtà, ...