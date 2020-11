Roma, festa di Halloween con 80 persone in un albergo: pesanti sanzioni e diffida per il titolare (Di domenica 1 novembre 2020) Più di 2mila i controlli nei vari quartieri della Capitale, da parte delle pattuglie della Polizia Locale in questo fine settimana, non solo nelle località tipiche della movida, ma anche nelle periferie: tutti i gruppi territoriali, unitamente a quelli speciali di sicurezza urbana sono stati impegnati nelle verifiche sul territorio, con particolare attenzione al rispetto delle regole per la tutela della salute collettiva. Una vigilanza specifica è stata svolta nella notte appena trascorsa per possibili assembramenti e comportamenti poco responsabili in occasione della festa popolare di Halloween. Nel corso delle attività di controllo, gli agenti sono intervenuti in un albergo, in pieno Centro Storico, dove erano in corso i festeggiamenti di ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 1 novembre 2020) Più di 2mila i controlli nei vari quartieri della Capitale, da parte delle pattuglie della Polizia Locale in questo fine settimana, non solo nelle località tipiche della movida, ma anche nelle periferie: tutti i gruppi territoriali, unitamente a quelli speciali di sicurezza urbana sono stati impegnati nelle verifiche sul territorio, con particolare attenzione al rispetto delle regole per la tutela della salute collettiva. Una vigilanza specifica è stata svolta nella notte appena trascorsa per possibili assembramenti e comportamenti poco responsabili in occasione dellapopolare di. Nel corso delle attività di controllo, gli agenti sono intervenuti in un, in pieno Centro Storico, dove erano in corso i festeggiamenti di ...

WeCinema : La Festa del Cinema di Roma: si chiude con 'Cosa sarà' di Francesco Bruni con Kim Rossi Stuart e 'Fuori era Primave… - repubblica : Ladispoli, positiva organizzò doppia festa di compleanno: la madre si contagia e muore - CorriereCitta : Roma, festa di Halloween con 80 persone in un albergo: pesanti sanzioni e diffida per il titolare - MyNameIsMaGa : Rinchiudeteli e buttate la chiave! Incoscienti e delinquenti! ?? #Coronavirus, festa di Halloween in un circolo sul… - elbande77 : RT @AleSans1: Il mio Instagram è tutta una festa in casa. Ma roba di 30persone in case di 50mq. Roma, Milano, Firenze, solo feste vedo. Ovv… -