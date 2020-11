"Non mi fate innervosire". Tradimenti? La d'Urso esplode: Amedeo Goria e il figlio demoliti, in studio accuse pesantissime (Di domenica 1 novembre 2020) Piccolo screzio a Domenica Live, il programma di Canale 5 condotto da Barbara d'Urso. Tra gli ospiti Amedeo Goria e il figlio Gian Amedeo. Il giornalista in un'intervista aveva definito sua figlia Guenda, ora nella casa del Grande Fratello Vip, "bipolare". Un'affermazione che non è piaciuta al fiiglio che comunque ha tentato di mediare: "Ha avuto un'uscita infelice, - ha spiegato alla d'Urso - ma c'è da dire che Guenda è una persona molto complessa. Papà è un "casanova", gestisce con più difficoltà la complessità". Immediata la replica della conduttrice: "Tuo padre era un uomo che tradiva la moglie. Non mi fate innervosire, io sono una donna sola in mezzo a due uomini ora, ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 1 novembre 2020) Piccolo screzio a Domenica Live, il programma di Canale 5 condotto da Barbara d'. Tra gli ospitie ilGian. Il giornalista in un'intervista aveva definito sua figlia Guenda, ora nella casa del Grande Fratello Vip, "bipolare". Un'affermazione che non è piaciuta al fiiglio che comunque ha tentato di mediare: "Ha avuto un'uscita infelice, - ha spiegato alla d'- ma c'è da dire che Guenda è una persona molto complessa. Papà è un "casanova", gestisce con più difficoltà la complessità". Immediata la replica della conduttrice: "Tuo padre era un uomo che tradiva la moglie. Non mi, io sono una donna sola in mezzo a due uomini ora, ...

Giorgiolaporta : Cari leader del #centrodestra fate attenzione alle sirene che vi tenteranno. Non è che improvvisamente vi riterrann… - borghi_claudio : @boni_castellane @quokkina @aspettaaspetta @sadecesen_2016 @KevGori @Stella01961507 Ma quando mai vi è capitato di… - Miralem_Pjanic : Il destino sa essere così sfacciato da metterti subito di fronte a ciò che ti sei appena messo alle spalle ?? È sta… - __occhiprofondi : Francesco che prepara anche il piatto di Tommaso perché lui è in bagno. Posso capirlo che Oppini non vi piaccia, m… - Nicola23453287 : RT @giobandnere: Credo che tutto ciò che sta accadendo centre poco col coronavirus. Credo che ogni persona dotata di raziocinio e di buon… -

Ultime Notizie dalla rete : Non fate Non fate morire il calcio! E' il grido d'allarme e di dolore dell'intera Serie B SportEconomy Chiesa: "Insulti social? Non faccio polemiche"

Il nuovo acquisto dei bianconeri: "Gli insulti sui social a mio fratello? Non sono persone che tifano Fiorentina o guardano il calcio ma persone che usano i social per offendere" ...

Tredicenne positivo al Covid-19 dormiva in auto a Perugia per non contagiare la famiglia: la loro casa è troppo piccola per isolarlo

Dormiva in macchina per non contagiare la sua famiglia. Viene da Perugia la storia di un ragazzino di soli 13 anni, risultato positivo al Covid-19, che non ha trovato altra soluzione se non spostarsi ...

Il nuovo acquisto dei bianconeri: "Gli insulti sui social a mio fratello? Non sono persone che tifano Fiorentina o guardano il calcio ma persone che usano i social per offendere" ...Dormiva in macchina per non contagiare la sua famiglia. Viene da Perugia la storia di un ragazzino di soli 13 anni, risultato positivo al Covid-19, che non ha trovato altra soluzione se non spostarsi ...