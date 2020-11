Napoli | Gattuso | “Non parliamo del rigore | abbiamo sprecato troppo”

Leggi su itasportpress

(Di domenica 1 novembre 2020) Ilesce sconfitto contro il Sassuolo per 2-0. Un risultato inatteso e pesante per la classifica degli azzurri che inseguivano il Milan capolista.LE PAROLE DIIl tecnico Gennarocommenta il k.o. interno ai microfoni di Sky Sport: "avuto tante occasioni, non lesfruttate. Penso che avremmo potuto fare di più. Non dobbiamo stare qui a parlare dipossibile o meno. Dobbiamo parlare della partita. Non sta a noi giudicare l'operato degli arbitri. Il Sassuolo palleggia bene e fa correre tanto. Dobbiamo pensare a segnare di più e a non commettere certe ingenuità. Bisogna saper coprire il campo.avuto tante occasioni. Il Sassuolo ha qualità, ma non ricordo tante azioni pericolose da parte loro. Al ...