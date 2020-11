MotoGP, Puig ammette: “Il recupero di Marquez sta andando più lentamente del previsto” (Di domenica 1 novembre 2020) Mancano ormai solo tre gare al termine del Mondiale MotoGP 2020, ma a questo punto il rientro alle competizioni di Marc Marquez sembra rimandato definitivamente al 2021. Il tedesco Stefan Bradl lo sostituirà sia a Valencia (doppio GP) che a Portimao, nell’ultima prova della stagione. L’otto volte campione iridato prosegue nel suo percorso di recupero dopo le due operazioni al braccio destro, ma i tempi si stanno dilatando oltre le aspettative dello stesso Marc e di tutto l’entourage Honda. Alberto Puig, responsabile del team ufficiale HRC, ha rilasciato un’intervista alla versione iberica di DAZN in cui ha parlato anche della situazione del nativo di Cervera. “Marc si sta riprendendo e sta cercando di rimettersi in piedi. Sta andando più ... Leggi su oasport (Di domenica 1 novembre 2020) Mancano ormai solo tre gare al termine del Mondiale2020, ma a questo punto il rientro alle competizioni di Marcsembra rimandato definitivamente al 2021. Il tedesco Stefan Bradl lo sostituirà sia a Valencia (doppio GP) che a Portimao, nell’ultima prova della stagione. L’otto volte campione iridato prosegue nel suo percorso didopo le due operazioni al braccio destro, ma i tempi si stanno dilatando oltre le aspettative dello stesso Marc e di tutto l’entourage Honda. Alberto, responsabile del team ufficiale HRC, ha rilasciato un’intervista alla versione iberica di DAZN in cui ha parlato anche della situazione del nativo di Cervera. “Marc si sta riprendendo e sta cercando di rimettersi in piedi. Stapiù ...

OA_Sport : MotoGP, Puig ammette: “Il recupero di Marquez sta andando più lentamente del previsto” - IlVal_79 : Ora mi devono spiegare come hanno fatto a dargli il permesso per fare il GP la settimana successiva. - corsedimoto : MOTOGP - Marc #Marquez non correrà nel doppio round #MotoGP a #Valencia. Intanto l'evoluzione della #Honda RC213V p… - Raflifernanda20 : RT @corsedimoto: MOTOGP - La notizia del possibile terzo intervento al braccio di Marc #Marquez ha scosso il paddock #MotoGP a #Teruel. E A… - corsedimoto : MOTOGP - La notizia del possibile terzo intervento al braccio di Marc #Marquez ha scosso il paddock #MotoGP a… -