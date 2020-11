Mattarella in visita al cimitero di Castegnato: “Mettere da parte partigianerie, protagonismi ed egoismi per unire le forze” (Di domenica 1 novembre 2020) Nella giornata di Ognissanti il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella si è recato in visita al cimitero di Castegnato: “Mettere da parte gli egoismi per unire le forze”. In occasione della festa di Ognissanti, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella si è recato nella provincia di Brescia. Il Presidente si è recato al cimitero di Castegnato, un luogo reso in qualche modo iconico da un episodio di cronaca. Lo scorso 7 settembre infatti ladri aveva trafugato la lapide posta in memoria delle vittime del coronavirus. Di seguito il video della visita di Sergio Mattarella al cimitero di ... Leggi su newsmondo (Di domenica 1 novembre 2020) Nella giornata di Ognissanti il Presidente della Repubblica Sergiosi è recato inaldi: “Mettere dagliperle forze”. In occasione della festa di Ognissanti, il Presidente della Repubblica Sergiosi è recato nella provincia di Brescia. Il Presidente si è recato aldi, un luogo reso in qualche modo iconico da un episodio di cronaca. Lo scorso 7 settembre infatti ladri aveva trafugato la lapide posta in memoria delle vittime del coronavirus. Di seguito il video delladi Sergioaldi ...

