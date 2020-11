Lockdown locali, le Regioni fanno muro col governo. Fontana: “Misure uniformi”. E con Toti e Cirio chiede stop mobilità per over 70 (Di domenica 1 novembre 2020) muro contro muro e niente di fatto. Finisce con un aggiornamento nella giornata di lunedì il vertice tra i rappresentanti delle Regioni, dei Comuni e delle Province, alla presenza dei ministri della Salute, Roberto Speranza, e degli Affari Regionali, Francesco Boccia, per discutere le nuove misure che il governo dovrà adottare per cercare di arginare l’aumento dei contagi da coronavirus in Italia che in poche settimane hanno fatto registrare una preoccupante impennata. E tra i provvedimenti allo studio, su proposta delle Regioni, c’è anche quello per limitare gli spostamenti degli over 70: è una delle ipotesi prospettate da alcune Regioni, in particolare, secondo quanto si apprende, Lombardia, Piemonte e Liguria. ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 1 novembre 2020)controe niente di fatto. Finisce con un aggiornamento nella giornata di lunedì il vertice tra i rappresentanti delle, dei Comuni e delle Province, alla presenza dei ministri della Salute, Roberto Speranza, e degli Affari Regionali, Francesco Boccia, per discutere le nuove misure che ildovrà adottare per cercare di arginare l’aumento dei contagi da coronavirus in Italia che in poche settimane hanno fatto registrare una preoccupante impennata. E tra i provvedimenti allo studio, su proposta delle, c’è anche quello per limitare gli spostamenti degli70: è una delle ipotesi prospettate da alcune, in particolare, secondo quanto si apprende, Lombardia, Piemonte e Liguria. ...

Lockdown nelle grandi città a più alto rischio come Napoli e Milano e stop allo spostamento fra Regioni. Dopo una riunione coi capidelegazione della maggioranza nel governo e dopo la riunione convocat ...

MILANO. La possibilità di fare zone rosse provinciali o lockdown locali non piace al presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana. Che infatti chiede «interventi omogenei in tutto il territorio» ...

