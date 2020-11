Lockdown | a scuola ipotesi Dad dalla terza media in poi | la volontà di aprire si scontra con la realtà

(Di domenica 1 novembre 2020) Sono state le prime a dover chiudere, le scuole: era l'inizio di marzo, poi è arrivato tutto il resto. Ed è per questo che, nei mesi, la mancanza di lezioni in presenza si è...

Maumol : C’è un allarme adolescenti: possiamo perdere la prossima generazione. Senza Scuola né tempo libero, chi si occupa… - alexbarbera : Qui i dettagli del lockdown inglese: si può uscire per andare a scuola e l’attività fisica (casomai qualcuno stesse… - SkyTG24 : ?? 'Di casi di focolai all'interno delle scuole ne abbiamo davvero pochi, quindi quello che si teme è quello che suc… - fabiotempoMi : RT @ebreieisraele: #Bechis #ebreo ricorda che ieri la #scuola era il posto più sicuro dal #covid19, tutti concordi #azzolina #sindacati #ct… - manonfesso : RT @ebreieisraele: #Bechis #ebreo ricorda che ieri la #scuola era il posto più sicuro dal #covid19, tutti concordi #azzolina #sindacati #ct… -

Ultime Notizie dalla rete : Lockdown scuola

Il componente del Comitato tecnico scientifico: "I contagi non si sono sviluppati in classe ma nell'ambiente esterno" ...Sono trascorsi 4 anni da quando fu pubblicata sulla stampa la notizia di interventi di restauro sulla fontana di Ercole, in puro stile neoclassico, che si trova nel parco della Favorita, il primo di u ...